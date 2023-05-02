Виктория Бекхэм опубликовала откровенное фото мужа в день его рождения

Певица Виктория Бекхэм опубликовала в соцсетях откровенное фото супруга — экс-футболиста Дэвида Бекхэма. Примечательно, что снимок появился в день рождения спортсмена. Так экс-солистка Spice Girls решила поздравить мужа.

Дэвид Бекхэм. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabeckham

"Давайте все отпразднуем! Не благодарите!" — подписала фото Бекхэм.

Подписчики оценили весьма интимную фотографию звезды футбола. Они поблагодарили супругу Бекхэма за публикацию такого снимка.

"Такое чувство, что день рождения у меня", — написал один из подписчиков.

"Вау!" — восхитился другой.

2 мая Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет. Спортсмен женат на Виктории Бекхэм с 1999 года. У пары четверо детей.