"Режим выживания": Психолог назвала малоизвестную причину бесплодия

Причиной бесплодия могут быть не только физиологические, но и психологические проблемы. Если человек всё время переживает и находится в состоянии страха, его тело испытывает стресс и переключается в режим выживания. Об этом заявила психолог лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик. Она отметила, что из-за такого перенапряжения у женщин сбивается менструальный цикл, а у мужчин нарушается выработка сперматозоидов.

"Причиной стресса могут стать как переживания, допустим, о проблемах на работе, так и страхи, напрямую связанные с детьми. Например, беспокойство по поводу финансовой готовности растить ребёнка или сомнения в надёжности партнёра", — пояснила психолог в беседе с "Газетой.ru"

По её словам, если родители ущемляют интересы ребёнка и издеваются над ним, то во взрослом возрасте идея завести детей у него вызовет дискомфорт. Другим источником переживаний может стать несогласие со своей ролью в обществе и давление извне.

"Есть люди, которые в принципе не видят себя в роли родителей и не считают своим долгом завести и воспитать ребёнка. Однако близкие нежелание иметь детей чаще всего понять не могут. Так, регулярное психологическое давление может вызывать сильнейший стресс у любого здорового человека. А он, в свою очередь, провоцирует проблемы с гормональным фоном и работой внутренних органов", — подчеркнула Рыжик.

Она также обратила внимание на то, что вопрос "Когда внуки?" может принести проблемы тем парам, у которых не получается завести ребёнка, хотя они всеми силами стараются это сделать и проходят лечение. Рыжик посоветовала пройти обследование, чтобы разобраться в причинах бесплодия. Если это не только физиологические процессы, то лучше обратиться к психологу.