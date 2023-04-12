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12 апреля, 09:05

Россиянкам объяснили, почему при малейших сбоях в цикле нужно бежать к врачу

Гинеколог Фисюк: Любые изменения менструального цикла — повод записаться к врачу

<p>Россиянкам объяснили, почему при малейших сбоях в цикле нужно бежать к врачу. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/dLfwYP33vi4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Россиянкам объяснили, почему при малейших сбоях в цикле нужно бежать к врачу. Фото © Unsplash

Из-за частых стрессов гинекологи всё чаще слышат на приёме жалобы пациенток на сбой менструального цикла. И тревоги оправданы: это может быть звоночком о какой-либо серьёзной проблеме в организме. Причём одинаково плохо, если менструация "не приходит вовремя" или приходит, но совсем скудная и если она длительная и обильная. О том, почему важно следить за циклом, читательницам Лайфа рассказала врач – акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк.

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"У женщин есть прекрасный инструмент — менструальный цикл, по которому можно максимально следить за своим здоровьем. Благодаря ему можно достаточно быстро среагировать на какие-либо изменения в организме, если изменился менструальный цикл, — срочно на приём к врачу", говорит доктор.

Если подобные жалобы возникают неоднократно, возникает необходимость провести гормональное обследование, причём некоторые гормоны сдаются на второй-третий день, некоторые — на 21-й день менструального цикла. На второй или третий день сдают фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ). Дружная, слаженная работа этих двух гормонов даёт возможность созревания яйцеклеток, формирует фолликул, что приводит к овуляции, стимулирует выработку прогестерона и образование жёлтого тела. Гормоны пролактин и кортизол тоже нужно отслеживать, потому что они участвуют во многих процессах в организме и очень часто могут быть неоправданно увеличены при стрессах и повышенной тревожности, и как результат — вызывать нарушение менструального цикла. Очень важный гормон — эстроген и его фракция эстрадиол — также подвергается количественному изучению.

Гормон тестостерон и все его фракции — дегидроэпиандростерон-сульфат и 17-гидроксипрогестерон также влияют на менструальный цикл и могут вызвать нарушения. Во второй фазе цикла, на 21-й день, чаще всего сдают прогестерон. Кроме того, при описанных проблемах обязательно сдаются гормоны щитовидной железы. Их нехватка приводит к нарушению обменных и репродуктивных процессов в организме.

"Опасен не сам гормональный сбой, опасны его последствия: нарушение менструального цикла, ожирение, миома матки, проблемы с либидо, выпадение волос или избыточный рост, опухоли яичников, вплоть до новообразований с онкогенной настороженностью, бесплодие и выкидыши. В зависимости от ситуации доктор назначит необходимое гормональное обследование", отмечает собеседница Лайфа.

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Ранее Лайф писал, какие симптомы помогут распознать рак яичников на ранней стадии. Среди тревожных признаков оказалось вздутие живота, которое может означать развитие асцита. В этой же области может быть отёк. Асцит образуется, когда раковые клетки распространяются на брюшину, слизистую оболочку живота, а также в случае блокирования опухолью части лимфатической системы, из-за чего накапливается жидкость.

Ольга Годуненко
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