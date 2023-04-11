Гинеколог назвала факторы, "убивающие" женское здоровье
Гинеколог Давыденко: Стресс — самый разрушительный фактор для женского здоровья
Гинекологи говорят, что на женское здоровье внешние факторы влияют сильнее, чем на мужское. Фото © Unsplash
Репродуктивная система женщины уникальна и подготовлена для зачатия, вынашивания, рождения и вскармливания ребёнка. Как продлить женское здоровье и какие факторы лучше исключить из жизни, читательницам Лайфа рассказала акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением ЧУЗ ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко.
По её словам, для женского здоровья особенно важно сбалансированно питаться, избегать стрессов, заниматься физкультурой, укреплять иммунитет. К этому добавляется побор адекватной контрацепции, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, и соблюдение правил личной гигиены.
"На репродуктивное здоровье оказывает большое влияние внешняя среда. Стрессы, вредные привычки, травмы, профессиональная вредность, экологические факторы, нерациональное питание — это факторы риска для репродуктивного здоровья", — перечислила собеседница Лайфа.
Здоровой женщине чек-ап у гинеколога желательно проходить раз в год. Но есть такие заболевания, при которых показано наблюдение узкого специалиста с частотой до четырёх раз в год.
"Своевременная диагностика и лечение заболеваний женской половой сферы помогут свести к минимуму негативное влияние на репродуктивную систему", — добавила Давыденко.
Ранее Лайф писал, что в Минздраве предлагают законодательно ограничить женский репродуктивный возраст. По словам главного внештатного специалиста ведомства по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, сегодня в российском законодательстве нет такого понятия, как "репродуктивный возраст", в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ограничивает его 49 годами. Женщинам более старшего возраста в ряде стран уже не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Судя по всему, так хотят сделать и у нас.