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11 апреля, 11:39

Гинеколог назвала факторы, "убивающие" женское здоровье

Гинеколог Давыденко: Стресс — самый разрушительный фактор для женского здоровья

<p>Гинекологи говорят, что на женское здоровье внешние факторы влияют сильнее, чем на мужское. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/kFCdfLbu6zA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash </a></p>

Гинекологи говорят, что на женское здоровье внешние факторы влияют сильнее, чем на мужское. Фото © Unsplash

Репродуктивная система женщины уникальна и подготовлена для зачатия, вынашивания, рождения и вскармливания ребёнка. Как продлить женское здоровье и какие факторы лучше исключить из жизни, читательницам Лайфа рассказала акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением ЧУЗ ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко.

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По её словам, для женского здоровья особенно важно сбалансированно питаться, избегать стрессов, заниматься физкультурой, укреплять иммунитет. К этому добавляется побор адекватной контрацепции, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, и соблюдение правил личной гигиены.

"На репродуктивное здоровье оказывает большое влияние внешняя среда. Стрессы, вредные привычки, травмы, профессиональная вредность, экологические факторы, нерациональное питаниеэто факторы риска для репродуктивного здоровья", — перечислила собеседница Лайфа.

Здоровой женщине чек-ап у гинеколога желательно проходить раз в год. Но есть такие заболевания, при которых показано наблюдение узкого специалиста с частотой до четырёх раз в год.

"Своевременная диагностика и лечение заболеваний женской половой сферы помогут свести к минимуму негативное влияние на репродуктивную систему", — добавила Давыденко.

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Ранее Лайф писал, что в Минздраве предлагают законодательно ограничить женский репродуктивный возраст. По словам главного внештатного специалиста ведомства по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, сегодня в российском законодательстве нет такого понятия, как "репродуктивный возраст", в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ограничивает его 49 годами. Женщинам более старшего возраста в ряде стран уже не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Судя по всему, так хотят сделать и у нас.

Ольга Годуненко
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