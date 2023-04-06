Гинеколог дала семь полезных советов, которые помогут сберечь женское здоровье

Врач – акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Оксана Селивёрстова рассказала Лайфу, как сберечь женское здоровье. В первую очередь, по её словам, следует правильно питаться.

Акушер-гинеколог, репродуктолог клиники NGC Оксана Селивёрстова. Фото предоставлено Лайфу

Как уточнила специалист, здоровое питание должно быть разнообразным и содержать все необходимые витамины и минералы. При этом в рацион нужно включать свежие фрукты и овощи. Водный баланс тоже очень важен, организм нуждается в достаточном количестве воды, заметила врач. При этом популярные напитки следует заменить на воду. Это уменьшит калорийность и снизит вероятность заболевания диабетом.

"Лишний вес снижает вероятность забеременеть: слишком высокий индекс массы тела снижает эффективность программы ЭКО на 30% и повышает риск невынашивания на 35%", — подчеркнула Селивёрстова.

Также важно заниматься спортом, ведь физическая активность помогает снизить вес, контролировать уровень холестерина и повышать выносливость. Благодаря спорту можно укрепить мышцы и кости, а это значительно снижает риск развития остеопороза, в том числе и с наступлением менопаузы. Кроме того, регулярная физическая активность поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и значительно снижает стресс.

Селивёрстова указала, что женщинам необходимо отслеживать менструальную функцию. Нормы длительности менструального цикла варьируются от 21 до 35 дней. Главное — регулярность.

"И запомните: боль во время месячных — это не норма! Отслеживайте периодичность, длительность и характер выделений. Если обнаружите какие-либо отклонения от нормы, немедленно обратитесь к гинекологу", — поведала врач.

Кроме того, нужно соблюдать половую гигиену и гигиену секса. Специалист призвала использовать барьерные методы контрацепции, чтобы уберечься от инфекций, передаваемых половым путём, а также от нежелательной беременности. Использование презерватива может снизить шансы развития рака шейки матки. Одной из причин этого заболевания становится вирус папилломы человека, добавила эксперт.

Не стоит забывать о посещении гинеколога. Для профилактических осмотров следует являться к врачу раз в год. Селивёрстова призвала женщин сохранять спокойствие, так как они часто забывают про эмоциональные потребности. Врач советует выделить время для отдыха и медитации. Она также сообщила, что никогда не поздно всё поменять и начать вести более здоровый образ жизни.

"Мотивируйте себя на новые достижения и меняйте свои повседневные привычки к лучшему. Это может быть что угодно: занятия новым видом спорта, отказ от вредных привычек, переход на здоровое питание. Сделайте шаг к здоровому образу жизни и помните, что большие перемены начинаются с малого", — резюмировала Селивёрстова.