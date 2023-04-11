Репродуктивный возраст россиянок хотят законодательно ограничить 49 годами

В Минздраве предлагают законодательно ограничить женский репродуктивный возраст, сообщает "Парламентская газета". По словам главного внештатного специалиста ведомства по репродуктивному здоровью Натальи Долгушиной, сегодня в российском законодательстве нет такого понятия, как "репродуктивный возраст", в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ограничивает его 49 годами. Женщинам более старшего возраста в ряде стран уже не назначают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Судя по всему, так хотят сделать и у нас.

Проблему ограничения репродуктивного возраста обсудили накануне на круглом столе в Совете Федерации. По словам врача – акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук Владислава Корсака, сегодня вспомогательные репродуктивные технологии помогают забеременеть менее 30% женщин в возрасте до 34 лет, и только 11% — в возрасте от 40 лет и старше. Кроме того, с годами многократно увеличивается риск патологического течения беременности и хромосомных заболеваний у детей, и прежде всего речь идёт о синдроме Дауна.

"Возраст женщины — серьёзный фактор, от этого никуда не деться. Он многократно снижает шансы на наступление беременности", — отметил Корсак.

Отметим, что, по статистике Росстата, в 2021 году россиянки старше 40 лет родили рекордное с 90-х годов число детей — более 56 тысяч. При этом 11 малышей родилось у ещё более возрастных мам — от 60 лет и старше.