Невролог рассказал, как с помощью нескольких слов выявить начало деменции
Невролог Парфёнов: Начало деменции может выявить тест с запоминанием слов
Для выявления деменции медики могут использовать тесты оценки памяти, например с запоминанием 10–12 слов. Об этом рассказал невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфёнов.
"Допустим, мы попросили запомнить пять слов: кузнечик, грузовик, блюдце, лимонад, кинотеатр. Если пациент забыл слово "кузнечик", врач спрашивает: "А было ли у нас какое-то насекомое?" Если подсказки помогают, то это может быть вариантом нормы. А вот для пациента с болезнью Альцгеймера семантическая подсказка не работает. Для него что кузнечик, что муравей, что таракан. Он обычно не вспомнит слово через несколько минут", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".
В итоге становится понятно, есть ли у пациента деменция. Если результаты не выходят за пределы нормы, однако человек жалуется на нарушение памяти, врач ставит диагноз: субъективное когнитивное расстройство.
"Если результаты показывают умеренное снижение памяти и других когнитивных функций, то устанавливается диагноз: умеренное когнитивное расстройство. При выраженных нарушениях памяти и других когнитивных функций определяется выраженное когнитивное расстройство (деменция)", — отметил Парфёнов.
Ранее Лайф писал, что общение с близкими в старости сокращает риск деменции. К такому выводу пришли австралийские учёные.
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