Невролог рассказал, как с помощью нескольких слов выявить начало деменции

"Допустим, мы попросили запомнить пять слов: кузнечик, грузовик, блюдце, лимонад, кинотеатр. Если пациент забыл слово "кузнечик", врач спрашивает: "А было ли у нас какое-то насекомое?" Если подсказки помогают, то это может быть вариантом нормы. А вот для пациента с болезнью Альцгеймера семантическая подсказка не работает. Для него что кузнечик, что муравей, что таракан. Он обычно не вспомнит слово через несколько минут", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".