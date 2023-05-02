На Украине решили заняться переносом Пасхи и Рождества
В ПЦУ решили принять календарную реформу и перенести Рождество
В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) планирует принять календарную реформу, согласно которой предусмотрено в том числе празднование Рождества не 7 января, а 25 декабря. Об этом рассказал ПЦУ Епифаний.
Он указал, что делать шаги к календарной реформе в ПЦУ начали давно. К этому вопросу там подходили постепенно, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения.
"Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться. В мае на Архиерейском Соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу", — сказал он в беседе с изданием "Газета.ua".
Священник отметил, что для УПЦ есть ещё некоторые трудности, их предстоит решить при принятии нововведения.
Ранее Лайф писал о том, что в селе Требухов Киевской области раскольники из Православной церкви Украины захватили Покровский храм канонической Украинской православной церкви и надругались над Библией.
PxHere