На Украине решили заняться переносом Пасхи и Рождества

В мае раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) планирует принять календарную реформу, согласно которой предусмотрено в том числе празднование Рождества не 7 января, а 25 декабря. Об этом рассказал ПЦУ Епифаний.

Он указал, что делать шаги к календарной реформе в ПЦУ начали давно. К этому вопросу там подходили постепенно, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения.

"Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться. В мае на Архиерейском Соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу", — сказал он в беседе с изданием "Газета.ua".

Священник отметил, что для УПЦ есть ещё некоторые трудности, их предстоит решить при принятии нововведения.