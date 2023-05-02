Одесский депутат заявил, что трагедия в Доме профсоюзов была "реваншем нацизма"

Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где было сожжено 48 человек, стала точкой отсчёта, когда всем стало ясно, что власть на Украине захватили нацисты. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат горсовета Одессы Богдан Гиганов.

Депутат Гиганов назвал "реваншем нацизма" трагедию в одесском Доме профсоюзов. Видео © LIFE

"Миролюбивый город у моря со времён нацисткой оккупации никогда не переживал такой великой трагедии. Изначально всё это выглядело как будто шествие футбольных фанатов, а потом мы понимали, что и полиция там была всего лишь для вида, и организованные коктейли Молотова, и оружие. <...> Всё то, что происходило, — это было просто реваншем нацизма, который наши предки в 1945-м, как оказалось, просто не добили", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, с того времени на Украине и началась зачистка несогласных с новым киевским режимом. В частности, самому Гиганову сожги автомобиль, также радикалы неоднократно нападали на него, его помощников и на приёмную. При этом власти даже "не хотели создавать видимость", что они как-то решают эти проблемы.