КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 16:53

Одесский депутат заявил, что трагедия в Доме профсоюзов была "реваншем нацизма"

Депутат Гиганов назвал "реваншем нацизма" трагедию в одесском Доме профсоюзов

Трагедия в одесском Доме профсоюзов, где было сожжено 48 человек, стала точкой отсчёта, когда всем стало ясно, что власть на Украине захватили нацисты. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил депутат горсовета Одессы Богдан Гиганов.

Депутат Гиганов назвал "реваншем нацизма" трагедию в одесском Доме профсоюзов. Видео © LIFE

"Миролюбивый город у моря со времён нацисткой оккупации никогда не переживал такой великой трагедии. Изначально всё это выглядело как будто шествие футбольных фанатов, а потом мы понимали, что и полиция там была всего лишь для вида, и организованные коктейли Молотова, и оружие. <...> Всё то, что происходило, — это было просто реваншем нацизма, который наши предки в 1945-м, как оказалось, просто не добили", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, с того времени на Украине и началась зачистка несогласных с новым киевским режимом. В частности, самому Гиганову сожги автомобиль, также радикалы неоднократно нападали на него, его помощников и на приёмную. При этом власти даже "не хотели создавать видимость", что они как-то решают эти проблемы.

Политолог объяснил, как трагедия в Одессе связана с началом военной спецоперации

Политолог объяснил, как трагедия в Одессе связана с началом военной спецоперации

Ранее Лайф писал, что в Одессе десятки людей начали нести цветы к месту трагедии в Доме профсоюзов. Сегодня, 2 мая, в городе действуют особые меры безопасности. За правопорядком следят усиленные наряды сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Антон Старков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров