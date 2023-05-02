Губернатор Севастополя объяснил, чем вызваны громкие звуки в центре города
Губернатор Развожаев: Громкие звуки в Севастополе — профилактика в рамках ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсантов. Об этом он написал во вторник в своём телеграмм-канале.
"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) и тренировка наших систем ПВО", — проинформировал глава региона.
Напомним, что накануне в Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников. Позже Развожаев сообщал, что в городе тихо, однако все силы и службы в состоянии боевой готовности, "продолжается контроль обстановки". Губернатор Севастополя призвал доверять только официальной информации.
ТАСС / Сергей Мальгавко