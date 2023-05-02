КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 16:14

Губернатор Севастополя объяснил, чем вызваны громкие звуки в центре города

Губернатор Развожаев: Громкие звуки в Севастополе — профилактика в рамках ППДО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсантов. Об этом он написал во вторник в своём телеграмм-канале.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения) и тренировка наших систем ПВО", проинформировал глава региона.

Глава Севастополя рассказал о ситуации в городе после новой атаки

Глава Севастополя рассказал о ситуации в городе после новой атаки

Напомним, что накануне в Севастополе флот и ПВО отразили атаку беспилотников. Позже Развожаев сообщал, что в городе тихо, однако все силы и службы в состоянии боевой готовности, "продолжается контроль обстановки". Губернатор Севастополя призвал доверять только официальной информации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Здоровье
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров