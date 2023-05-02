В Калининграде отменили приговор бизнесмену, избившему Прилучного

В Калининграде областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семёнову, которого ранее осудили за избиение актёра Павла Прилучного в клубе в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд первой инстанции приговорил предпринимателя к одному году и пяти месяцам исправительных работ по статье о причинении артисту тяжкого вреда здоровью по неосторожности.