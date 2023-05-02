КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 16:20

В Калининграде отменили приговор бизнесмену, избившему Прилучного

В Калининграде областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семёнову, которого ранее осудили за избиение актёра Павла Прилучного в клубе в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд первой инстанции приговорил предпринимателя к одному году и пяти месяцам исправительных работ по статье о причинении артисту тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе", — сказано в сообщении.

Брутян показала огромный живот, чтобы все знали — ребёнок от Прилучного родится совсем скоро

Брутян показала огромный живот, чтобы все знали — ребёнок от Прилучного родится совсем скоро

Напомним, Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калининграде Семёновым в ноябре 2020 года. По версии обвинения, Семёнов нанёс актёру удар по голове, от которого тот упал на пол. В 2022 году бизнесмена признали виновным в избиении и приговорили к исправительным работам.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Илья Суриков
  • Новости
  • Павел Прилучный
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Калининградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров