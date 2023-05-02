В Калининграде отменили приговор бизнесмену, избившему Прилучного
В Калининграде областной суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семёнову, которого ранее осудили за избиение актёра Павла Прилучного в клубе в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд первой инстанции приговорил предпринимателя к одному году и пяти месяцам исправительных работ по статье о причинении артисту тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
"Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе", — сказано в сообщении.
Напомним, Прилучный подрался с владельцем ночного клуба в Калининграде Семёновым в ноябре 2020 года. По версии обвинения, Семёнов нанёс актёру удар по голове, от которого тот упал на пол. В 2022 году бизнесмена признали виновным в избиении и приговорили к исправительным работам.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков