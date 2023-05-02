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2 мая, 16:39

Эрдоган: Турция нашла новое месторождение нефти и не будет её ввозить

Турция нашла новое месторождение нефти, его производственная мощность — 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Он также заверил, что теперь республике не нужны поставки энергоресурсов из других государств.

"Мы нашли нефть в регионе Габар на глубине 2,6 километра. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы", — подчеркнул Эрдоган.

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Ранее "большую новость" по добыче нефти анонсировал глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез. Он также напомнил о возможности подать заявку на годовое бесплатное использование природного газа.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Никита Осипов
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