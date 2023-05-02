Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем и отметил, что искусство вне политики
Президент РФ Владимир Путин сегодня лично поздравил художественного руководителя, директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 70-летием.
Владимир Путин лично поздравил Валерия Гергиева с 70-летием. Видео © LiFE
Как уточнил Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для этого российский лидер лично посетил Мариинку.
Президент России поблагодарил юбиляра за то, что он делает для российского искусства и культуры, напомнил, что знаком с Гергиевым ещё по работе в Санкт-Петербурге. Отдельно Путин заметил, что Мариинский театр стал примером для подражания во всём мире.
"Искусство вне политики", — сказал президент РФ, при этом отметил "не то что гражданскую позицию" Гергиева, а "патриотизм по отношению к малой родине и ко всей России в целом".
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
LiFE