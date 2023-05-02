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2 мая, 16:56

Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем и отметил, что искусство вне политики

Президент РФ Владимир Путин сегодня лично поздравил художественного руководителя, директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 70-летием.

Владимир Путин лично поздравил Валерия Гергиева с 70-летием. Видео © LiFE

Как уточнил Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для этого российский лидер лично посетил Мариинку.

Президент России поблагодарил юбиляра за то, что он делает для российского искусства и культуры, напомнил, что знаком с Гергиевым ещё по работе в Санкт-Петербурге. Отдельно Путин заметил, что Мариинский театр стал примером для подражания во всём мире.

"Искусство вне политики", сказал президент РФ, при этом отметил "не то что гражданскую позицию" Гергиева, а "патриотизм по отношению к малой родине и ко всей России в целом".

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Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Обложка ©

LiFE

Александр Юнашев
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