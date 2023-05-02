КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 17:58

Политолог отметила успехи Воронежской области на фоне встречи Путина с губернатором

Политолог Фёдорова отметила успехи в развитии Воронежской области

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова, комментируя в беседе с Лайфом итоги встречи президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, отметила, что глава субъекта много сделал полезного в регионе.

Фрагмент встречи Путина и Гусева. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Прежде всего эксперт обратила внимание на помощь, которую Воронежская область с начала СВО оказывает вынужденным переселенцам из республик Донбасса. Так, регион начал принимать поезда с беженцами одним из первых, после чего обеспечил их жильём, а также гуманитарной помощью.

Экономика региона показывает неплохие результаты. В частности, Воронежская область заняла четвёртое место в ЦФО по объёму сельскохозяйственного производства.

"Понятно, что огромное значение там имеет производство органической продукции — мяса, кондитерских изделий и так далее. Насколько я понимаю, в целом ситуация сейчас с этим не ухудшается, а наоборот, увеличиваются темпы роста промышленности, растёт продолжительность жизни, растёт обеспеченность жильём, строятся крупные объекты, в частности огромная школа на две тысячи мест", — резюмировала Фёдорова.

Путин на встрече с Матвиенко и Володиным огласил ещё ряд поручений

Путин на встрече с Матвиенко и Володиным огласил ещё ряд поручений

А ранее Путин потребовал помочь военным и переехавшим в Ростовскую область на фоне СВО. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с губернатором региона Василием Голубевым.

Обложка ©

Кremlin.ru

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Путин
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Политика
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров