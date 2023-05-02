В Госдуме заявили о нацизме на Украине на фоне выдуманного там слова "рашизм"

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя в беседе с Лайфом введение на Украине в обращение выдуманного термина "рашизм", назвал это очередной попыткой очернить нашу страну и легализовать русофобию во всем мире.

"Хорошо, что нам для определения происходящего на Украине не нужно придумывать новых терминов. Это просто нацизм, когда можно унижать и уничтожать русских, седых ветеранов ВОВ и детей, говорящих по-русски. Сатанизм, когда главного врага сознательно делают из православной церкви, замещая её многовековые обряды языческими плясками", — отметил парламентарий.

Журавлёв обратил внимание на то, что Киев "показательно" предпринял новые попытки настроить против России мировое сообщество в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов. До сих пор, как подчеркнул наш собеседник, никто так и не ответил за смерть невинных людей, более того, организаторы всей этой вакханалии сейчас находятся у власти на Украине.

Напомним, 2 мая Верховная рада признала "рашизм" официальной идеологией в России. За принятие соответствующего законопроекта проголосовал 281 депутат. Сразу после признания документа украинский парламент призвал ООН и Евросоюз осудить политику "рашизма", который сам же и придумал.