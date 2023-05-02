КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 17:16

Патрушев заявил о намерениях Запада деморализовать и подорвать единство россиян

Страны Запада делают всё, чтобы подорвать внутреннее единство России и её народа, а также деморализовать граждан и внушить им "чувство собственной неполноценности", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, в США и Европе целые институты усиленно работают над созданием "самых безумных лженаучных теорий".

"Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнётом", — сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, в США сразу несколько фондов знакомят элиту со своими работами, в которых чётко расписаны планы по развалу нашей страны. При этом основную ставку они делают на создание и поддержание нестабильности в соседних с РФ странах, а также на информационную войну, включающую поддержку "пятой колонны" и разжигание внутрироссийской ненависти. Кроме того, Запад активно навязывает Москве различные нововведения по типу гендерного разнообразия и пересмотра мировой истории. В связи с этим, как указал Патрушев, следует позаботиться о будущем нашего государства, встав на защиту его культуры и истории.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах создать армию для защиты от Запада угнетённых народов. По его словам, в неё должны войти подготовленные граждане со всего мира, а именно патриоты, которые смогли бы "отдать жизнь не ради копейки, а ради порядка".


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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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