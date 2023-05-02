В Москве 20-летний парень вонзил нож себе в бедро после секса с 30-летней девушкой. Дело в том, что та внезапно призналась в любви другому. О подробностях случившегося сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, парень по имени Тимофей проводил романтический вечер вместе с подругой Татьяной. В какой-то момент после секса та пошла на кухню поговорить по телефону, а молодой человек решил подслушать беседу и в итоге понял: его предали. Это настолько сильно разозлило Тимофея, что он схватился за нож и воткнул его себе в бедро. У парня зафиксировали колото-резаное ранение. От госпитализации юный любовник отказался, однако теперь его ждёт проверка у психиатров.