Запуск трамвайного движения в Мариуполе сегодня — важный символ возрождения инфраструктуры в новых регионах России. И глава государства Владимир Путин пристально отслеживает все процессы на данном направлении. Такое мнение Лайфу высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

"Президент очень внимательно и следит и лично контролирует все процессы на линии новых территорий. Для него это такое ежедневное дело. А вообще, есть глубокий символизм в запуске трамвая, сегодня же не зря параллели проводят с послевоенным запуском инфраструктуры такой мирной, то есть для людей это очень важные такие символы, для жителей Мариуполя", — рассказал Лайфу Мартынов.

Он отметил, что значимость запуска трамвая простирается далеко за пределы трамвайных линий — это в целом говорит о процессе восстановления мирной жизни, экономики, предприятий, рабочих мест на новых территориях. По словам политолога, сегодняшнее событие символизирует запуск потенциала региона в целом.

"Украина, которая как экономическое государство со своей экономикой сохранилась только благодаря потенциалу Донбасса и Юго-Востока, с которым они подобным образом себя ведут последние 9 лет", — отметил Мартынов.