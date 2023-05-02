Политолог увидел важный символ в запуске трамваев в Мариуполе
Политолог Мартынов: Запуск трамвая в Мариуполе — важный символ для Донбасса
Запуск трамвайного движения в Мариуполе сегодня — важный символ возрождения инфраструктуры в новых регионах России. И глава государства Владимир Путин пристально отслеживает все процессы на данном направлении. Такое мнение Лайфу высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Президент очень внимательно и следит и лично контролирует все процессы на линии новых территорий. Для него это такое ежедневное дело. А вообще, есть глубокий символизм в запуске трамвая, сегодня же не зря параллели проводят с послевоенным запуском инфраструктуры такой мирной, то есть для людей это очень важные такие символы, для жителей Мариуполя", — рассказал Лайфу Мартынов.
Он отметил, что значимость запуска трамвая простирается далеко за пределы трамвайных линий — это в целом говорит о процессе восстановления мирной жизни, экономики, предприятий, рабочих мест на новых территориях. По словам политолога, сегодняшнее событие символизирует запуск потенциала региона в целом.
"Украина, которая как экономическое государство со своей экономикой сохранилась только благодаря потенциалу Донбасса и Юго-Востока, с которым они подобным образом себя ведут последние 9 лет", — отметил Мартынов.
Как ранее писал Лайф, Путин заверил, что транспорт в Мариуполе продолжит развиваться. И Россия, по словам главы государства, продолжит прилагать усилия для развития в этом направлении.
ТАСС / Иван Ноябрёв