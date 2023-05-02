КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 13:15

Пушилин рассказал, что к концу июня вода в ДНР будет подаваться ежедневно

Жители Донецкой Народной Республики смогут получать воду по новому водоводу ежедневно уже к концу июня, но пока по часам. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам, потому что Донбасс сможет обеспечиваться в полной мере водой после освобождения канала Северский Донец", — сказал он в ходе церемонии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе.

В Донбасс пустили воду из Дона, пока в тестовом режиме

В Донбасс пустили воду из Дона, пока в тестовом режиме

В мероприятии по видеосвязи участвовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что власти страны продолжат прилагать усилия для развития транспорта в городе. Путин также высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России. По его словам, там строятся и ремонтируются дороги, жильё, объекты образования, здравоохранения и энергетики, а также налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство.

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ТАСС / БелТА / Николай Петров

Иван Косицын
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