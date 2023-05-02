Пушилин рассказал, что к концу июня вода в ДНР будет подаваться ежедневно

Жители Донецкой Народной Республики смогут получать воду по новому водоводу ежедневно уже к концу июня, но пока по часам. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В июне мы уже выходим на график через день, к концу июня — ежедневно, тоже пока по часам, потому что Донбасс сможет обеспечиваться в полной мере водой после освобождения канала Северский Донец", — сказал он в ходе церемонии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе.