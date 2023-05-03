"Арсенал" победил "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" одержал победу над "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии со счётом 3:1. Игра состоялась на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В "Арсенале" дубль на счету Мартина Эдегора, также голом отметился Габи Жезус. В "Челси" гол забил Нони Мадуэке.

Таким образом, британскому клубу удалось прервать серию из четырёх матчей без побед, среди которых было три ничьих и одно поражение. Команда Микеля Артеты набрала 78 очков, возвратившись на лидирующую позицию в АПЛ.