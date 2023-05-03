КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 22:55

Патрушев заявил, что миф об "американской мечте" развеян

Всё больше американцев хотят получить гражданство России и постоянно жить в ней, что говорит о том, что миф об "американской мечте" разрушился, столкнувшись с реальностью. Об этом заявил газете "Известия" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"За последний год число граждан США, получивших паспорта других стран, увеличилось втрое. Миф о пресловутой "американской мечте" развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в средневековье", — подчеркнул Патрушев.

При этом он подчеркнул, что в Штатах проживают и те граждане, которые положительно относятся к России и которые в состоянии проигнорировать антироссийскую пропаганду страны, а также приехать в Россию и даже стать её гражданами.

Патрушев также сообщил, что количество иностранцев, которые желали бы перебраться в Россию на ПМЖ, увеличивается. Он охарактеризовал этих людей как глубоко верующих христиан, которым по духу близки моральные и нравственные ценности, что в России оберегаются, а в США — "давно растоптаны".

Патрушев заявил о намерениях Запада деморализовать и подорвать единство россиян

Патрушев заявил о намерениях Запада деморализовать и подорвать единство россиян

Ранее Патрушев заявил, что в планы США не входит сохранение Украины как государства. Незалежная требуется США лишь из-за имеющихся у страны природных ресурсов.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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