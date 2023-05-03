КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 22:06

Патрушев: Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

В планы Соединённых Штатов Америки не входит сохранение Украины как государства. Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Незалежная требуется США лишь из-за имеющихся у страны природных ресурсов. Мнение он высказал в беседе с газетой "Известия".

"Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил её в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", — заявил он.

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Ранее Лайф сообщал, что страна – член НАТО восстала против принятия Украины в альянс. При этом до этого генсек блока Йенс Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Как считает политолог Александр Шатилов, на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень — уровень третьей мировой войны.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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