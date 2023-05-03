Патрушев: Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США
В планы Соединённых Штатов Америки не входит сохранение Украины как государства. Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Незалежная требуется США лишь из-за имеющихся у страны природных ресурсов. Мнение он высказал в беседе с газетой "Известия".
"Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил её в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", — заявил он.
Ранее Лайф сообщал, что страна – член НАТО восстала против принятия Украины в альянс. При этом до этого генсек блока Йенс Столтенберг заявил о желании всех членов альянса принять Незалежную в свои ряды. Как считает политолог Александр Шатилов, на самом деле никто не собирается принимать Украину в НАТО даже в качестве условного члена, потому что сейчас Запад делает всё для того, чтобы не перевести конфликт на глобальный уровень — уровень третьей мировой войны.