Палатки, тенты, рюкзаки: Россияне стали чаще покупать туристические товары

В апреле россияне стали на 60% чаще, чем в том же месяце прошлого года, покупать товары для туризма и кемпинга. В число востребованных изделий вошла и туристическая мебель. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое есть в распоряжении "Газеты.ru".

Опрос показал, что туристическую мебель россияне стали покупать чаще на 63%. Возглавляют топ Нижний Новгород (+133%), Волгоград (+100%), Воронеж (+100%), Ростов-на-Дону (+100%) и Краснодар (+50%). Продажи в этой категории увеличились также в Москве (+38%) и Екатеринбурге (+14%).

В целом спрос на товары для туризма и кемпинга увеличился на 86%. Больше всего ими планируют пользоваться жители Новосибирска (+93%), Краснодара (+117%), Омска (+93%), Ростова-на-Дону (+85%). Также эта продукция популярна в Воронеже (+83%), Москве (+81%), Волгограде (+41%), Челябинске (+32%), Екатеринбурге (+30%).

Продукцию для готовки на огне в апреле этого года покупали на 101% чаще. Рост спроса зафиксирован в Самаре (+100%), Москве (+75%), Перми (+71%). Активные покупки коснулись также палаток и тентов (+73%), рюкзаков (+36%), а также сумок (+24%).