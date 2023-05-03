В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца
Лондонская полиция задержала неизвестного мужчину, который бросил патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца. По данным газеты The Sun, нарушитель также нёс сумку с "подозрительным содержимым".
"Офицеры задержали мужчину после того, как он приблизился к воротам Букингемского дворца и бросил несколько предметов, предположительно патронов для гладкоствольного оружия, на территорию дворца", — сообщили в полиции.
Сейчас мужчина находится в полиции, его мотивы неизвестны.
Ранее Лайф писал, что в немецком Брауншвейге во время взлёта загорелся самолёт с футболистками лондонского "Арсенала" на борту. Возгорание произошло из-за попадания птицы в двигатель. Это случилось накануне после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" сыграл против немецкого "Вольфсбурга".
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