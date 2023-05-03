В Лондоне задержали мужчину, бросившего патроны у Букингемского дворца

Лондонская полиция задержала неизвестного мужчину, который бросил патроны для гладкоствольного оружия на территорию Букингемского дворца. По данным газеты The Sun, нарушитель также нёс сумку с "подозрительным содержимым".

"Офицеры задержали мужчину после того, как он приблизился к воротам Букингемского дворца и бросил несколько предметов, предположительно патронов для гладкоствольного оружия, на территорию дворца", — сообщили в полиции.

Сейчас мужчина находится в полиции, его мотивы неизвестны.