Создатели второй части "Дюны" подразнили поклонников первым тизером

В Сети появился первый тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва. Видеоролик доступен на YouTube-канале Secrets of Dune. В основном ролик посвящён портретам главных героев картины, но за 43 секунды можно не просто погрузиться в атмосферу будущего фильма, но и увидеть кое-что интригующее.

Зрителям показывают, как один из людей-фрименов сосредоточенно устанавливает в дюнах манок для огромного Шаи-Хулуда. Это песчаный червь, который становится гигантом и представляет опасность. С другой стороны, он даёт условия для жизни на Арракисе, генерируя кислород и пряность. С фрименами объединился главный герой Пол Атрейдес, и о его приключениях после этого события расскажет фильм "Дюна-2". Его цель — месть тем, кто уничтожил его семью. В основу сценария легла вторая половина одноимённого научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.