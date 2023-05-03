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3 мая, 00:12

Создатели второй части "Дюны" подразнили поклонников первым тизером

Вышел тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва

В Сети появился первый тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва. Видеоролик доступен на YouTube-канале Secrets of Dune. В основном ролик посвящён портретам главных героев картины, но за 43 секунды можно не просто погрузиться в атмосферу будущего фильма, но и увидеть кое-что интригующее.

Вышел тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва

Зрителям показывают, как один из людей-фрименов сосредоточенно устанавливает в дюнах манок для огромного Шаи-Хулуда. Это песчаный червь, который становится гигантом и представляет опасность. С другой стороны, он даёт условия для жизни на Арракисе, генерируя кислород и пряность. С фрименами объединился главный герой Пол Атрейдес, и о его приключениях после этого события расскажет фильм "Дюна-2". Его цель — месть тем, кто уничтожил его семью. В основу сценария легла вторая половина одноимённого научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.

В фильме заняты актёры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Премьера назначена на 17 ноября 2023 года.

Актёр из "Дюны" решил сам петь в новой сложной роли

Актёр из "Дюны" решил сам петь в новой сложной роли

Ранее Лайф писал, что американский журнал Vanity Fair показал первые кадры из сиквела "Дюны" с Зендаей и Тимоти Шаламе. Они стали частью большого материала, посвящённого новой работе режиссёра Дени Вильнёва.

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YouTube-канал / Secrets of Dune

Арина Родионова
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