Великобритания отказалась передавать Украине боевые вертолёты Apache
Украине не стоит ждать боевых вертолётов Apache от правительства Великобритании. Как заявила замглавы британского оборонного ведомства баронесса Аннабель Голди, планов о передаче данной техники нет и в будущем.
"У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолёты Apache", — подчеркнула Голди.
Известно, что вместо вертолётов из Международного фонда помощи Украине будут оплачены средства противовоздушной обороны и вооружения большой дальности для Киева. Кроме того, Британия ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд украинской армии.
Ранее в Германии признали печальную судьбу переданных Киеву танков Leopard. Аналитик Бьорн Стритцель указал, что РФ обладает минимум тремя опасными системами вооружения, которые угрожают немецкой военной технике, — противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.
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