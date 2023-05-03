Великобритания отказалась передавать Украине боевые вертолёты Apache

Украине не стоит ждать боевых вертолётов Apache от правительства Великобритании. Как заявила замглавы британского оборонного ведомства баронесса Аннабель Голди, планов о передаче данной техники нет и в будущем.

"У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолёты Apache", — подчеркнула Голди.

Известно, что вместо вертолётов из Международного фонда помощи Украине будут оплачены средства противовоздушной обороны и вооружения большой дальности для Киева. Кроме того, Британия ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд украинской армии.