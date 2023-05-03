Врач сообщил о возвращении в Россию смертельно опасной инфекции

В Россию возвращается опасная инфекция — дифтерия. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он уточнил, что причиной тому послужило массовое снижения иммунитета против этой болезни.

В передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Мясников напомнил, что массовая вакцинация проводилась в 30-40-е годы прошлого столетия. А в 90-е годы эту профилактику перестать использовать в полной мере, что привело к росту заболеваемости. Но даже тех, кого привили, по словам врача, поджидает опасность заразиться этой инфекцией, потому что к 60 годам иммунитет остаётся только у 30% из них.

По данным телеведущего, сейчас вспышки дифтерии всё чаще появляются в Новосибирской области. Специалист напомнил, что у заболевших в горле, лёгких, а иногда и в носоглотке появляется белая плёнка, что может привести к летальному исходу. Также при этой инфекции могут появляться язвы на коже. Эксперт посоветовал делать от неё прививки каждые десять лет.