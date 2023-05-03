Врач сообщил о возвращении в Россию смертельно опасной инфекции
Доктор Мясников предупредил о возвращении в Россию дифтерии
В Россию возвращается опасная инфекция — дифтерия. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он уточнил, что причиной тому послужило массовое снижения иммунитета против этой болезни.
В передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Мясников напомнил, что массовая вакцинация проводилась в 30-40-е годы прошлого столетия. А в 90-е годы эту профилактику перестать использовать в полной мере, что привело к росту заболеваемости. Но даже тех, кого привили, по словам врача, поджидает опасность заразиться этой инфекцией, потому что к 60 годам иммунитет остаётся только у 30% из них.
По данным телеведущего, сейчас вспышки дифтерии всё чаще появляются в Новосибирской области. Специалист напомнил, что у заболевших в горле, лёгких, а иногда и в носоглотке появляется белая плёнка, что может привести к летальному исходу. Также при этой инфекции могут появляться язвы на коже. Эксперт посоветовал делать от неё прививки каждые десять лет.
Ранее Лайф писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. По данным специалистов, заболевание выявлено уже более чем в 40 регионах страны.
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