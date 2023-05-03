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3 мая, 02:10

Евросоюз планирует сделать производство оружия приоритетом экономики

ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов экономики

Экономика Евросоюза пойдёт по пути ускоренной милитаризации: соответствующий пакет документов уже разрабатывает Еврокомиссия. Это позволит в ближайшем будущем возвести в один из основных приоритетов производство боеприпасов и вооружений наряду с зелёной энергетикой.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в этом же пакете ЕК готова представить 3 мая инициативу по развёртыванию производства артиллерийских боеприпасов и ракет. Согласно предложению, инвестиции институтов ЕС и стран сообщества в это направление составят 1,5 млрд евро.

"В частности, ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство", — сообщил источник.

Сейчас, уточняет агентство, подобные изъятия допустимы только в связи с зелёной энергетикой или "чистым производством".

В США заметили, как изменился ЕС из-за Украины

В США заметили, как изменился ЕС из-за Украины

Ранее Лайф писал, что в Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины. Дело в том, что дипломаты так и не смогли договориться, с кем заключать новые контракты для производства снарядов.

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Unsplash

Арина Родионова
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