Евросоюз планирует сделать производство оружия приоритетом экономики
ТАСС: ЕС намерен сделать производство оружия одним из приоритетов экономики
Экономика Евросоюза пойдёт по пути ускоренной милитаризации: соответствующий пакет документов уже разрабатывает Еврокомиссия. Это позволит в ближайшем будущем возвести в один из основных приоритетов производство боеприпасов и вооружений наряду с зелёной энергетикой.
Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, в этом же пакете ЕК готова представить 3 мая инициативу по развёртыванию производства артиллерийских боеприпасов и ракет. Согласно предложению, инвестиции институтов ЕС и стран сообщества в это направление составят 1,5 млрд евро.
"В частности, ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство", — сообщил источник.
Сейчас, уточняет агентство, подобные изъятия допустимы только в связи с зелёной энергетикой или "чистым производством".
Ранее Лайф писал, что в Евросоюзе растут разногласия из-за боеприпасов для Украины. Дело в том, что дипломаты так и не смогли договориться, с кем заключать новые контракты для производства снарядов.
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