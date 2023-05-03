Препарат от ковида "Мир 19" завезут в аптеки страны к концу мая

В российских аптеках уже в конце мая появится в продаже "Мир 19" — препарат для лечения коронавирусной инфекции, созданный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Как рассказали в ведомстве, он также будет помогать от подштамма "арктур".

"В досье на препарат "Мир 19" были внесены изменения в части условий отпуска, а именно появилась возможность отпуска препарата по рецепту врача, то есть было разрешено применение препарата "Мир 19" при амбулаторном лечении пациента. Препарат появится в ряде аптек уже к концу мая этого года", — пояснили РИА "Новости" в пресс-службе ФМБА.

Сообщается, что действие препарата направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.