Дрон ВСУ провалил попытку атаки на электроподстанцию в Белгородском селе

Российские пограничники сбили из автомата украинский беспилотник, который пытался атаковать электроподстанцию в селе Репяховка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

На территорию региона дрон мог прилететь из села Степок Сумской области. Российские пограничники вовремя заметили его и сбили из автомата. Известно, что беспилотник нёс с собой ВОГ-17. Обошлось без разрушений и пострадавших.