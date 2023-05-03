КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 04:22

Дрон ВСУ провалил попытку атаки на электроподстанцию в Белгородском селе

SHOT: Российские пограничники сбили дрон ВСУ в брянском селе Репяховка

Российские пограничники сбили из автомата украинский беспилотник, который пытался атаковать электроподстанцию в селе Репяховка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На территорию региона дрон мог прилететь из села Степок Сумской области. Российские пограничники вовремя заметили его и сбили из автомата. Известно, что беспилотник нёс с собой ВОГ-17. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Военный эксперт оценил опасность украинских дронов для российских АЭС

Военный эксперт оценил опасность украинских дронов для российских АЭС

Ранее Лайф рассказывал, что несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь. К счастью, пострадавших нет, повреждения незначительные.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров