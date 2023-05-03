Дрон ВСУ провалил попытку атаки на электроподстанцию в Белгородском селе
SHOT: Российские пограничники сбили дрон ВСУ в брянском селе Репяховка
Российские пограничники сбили из автомата украинский беспилотник, который пытался атаковать электроподстанцию в селе Репяховка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На территорию региона дрон мог прилететь из села Степок Сумской области. Российские пограничники вовремя заметили его и сбили из автомата. Известно, что беспилотник нёс с собой ВОГ-17. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько беспилотников атаковали электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь. К счастью, пострадавших нет, повреждения незначительные.
Unsplash