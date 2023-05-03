В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклашек на пешеходном переходе и скрылся
В Куйбышевском районе Иркутска двух первоклассниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбил лихач на иномарке. Он влетел на перекрёсток на запрещённый сигнал, не снижая скорости.
Момент наезда на двух школьниц в Куйбышевском районе Иркутска. Видео © t.me / Иркутск № 1
Как пишет телеграм-канал "Иркутск № 1", девочек привезли в травмпункт. Водитель же скрылся с места аварии, однако его Lexus попал на камеры видеонаблюдения.
Ранее в Иркутской области пять человек погибли в результате столкновения легковушки с фургоном из-за снегопада. Это случилось, потому что в регионе установились неблагоприятные погодные условия: дорожную ситуацию осложнили снег, гололедица и снежный накат.
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