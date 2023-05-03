КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 05:17

В Иркутске водитель Lexus сбил двух первоклашек на пешеходном переходе и скрылся

В Куйбышевском районе Иркутска двух первоклассниц, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сбил лихач на иномарке. Он влетел на перекрёсток на запрещённый сигнал, не снижая скорости.

Момент наезда на двух школьниц в Куйбышевском районе Иркутска. Видео © t.me / Иркутск № 1

Как пишет телеграм-канал "Иркутск № 1", девочек привезли в травмпункт. Водитель же скрылся с места аварии, однако его Lexus попал на камеры видеонаблюдения.

Пьяный лихач на "ауди" во Владивостоке насмерть сбил девушку на тротуаре

Пьяный лихач на "ауди" во Владивостоке насмерть сбил девушку на тротуаре

Ранее в Иркутской области пять человек погибли в результате столкновения легковушки с фургоном из-за снегопада. Это случилось, потому что в регионе установились неблагоприятные погодные условия: дорожную ситуацию осложнили снег, гололедица и снежный накат.

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Telegram / Иркутск № 1

Анатолий Симоненко
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