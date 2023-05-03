КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 05:20

Европе предрекли конфликт из-за дефицита ключевого ресурса

Politico: Европу ждёт засуха и конфликты из-за дефицита водных ресурсов

Европейским странам грозит засуха и, как следствие, стремительно нарастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам. Об этом пишет издание Politico.

"Главный резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой", — отмечают авторы публикации.

Также, по их словам, уровень самой большой реки Италии вновь остаётся на низкой отметке прошлого года. Управление водными ресурсами становится политическим вопросом на континенте, говорится в статье.

Согласно данным Грацского технического университета в Австрии, Европа страдает от засухи ещё с 2018 года. Повышение температуры не даёт восстановиться уровню подземных вод, дефицит которых наблюдается уже несколько лет. Для решения ситуации потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков, отмечают эксперты. Но прогнозы неблагоприятные. По информации метеорологической службы Германии, в ближайшие десять лет объём осадков в Европе будет, напротив, уменьшаться.

США предрекли новую напасть с катастрофическими последствиями

США предрекли новую напасть с катастрофическими последствиями

Напомним, ранее в четырёх департаментах Франции из-за засухи ввели ограничения на воду. Министр экологических преобразований страны Кристоф Бешю подчеркнул, что в этот раз ситуация серьёзнее, чем в прошлом году.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
  • Новости
  • Мировая политика
  • Природа
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров