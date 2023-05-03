Под Петербургом мужчина выловил из колодца человеческий скелет
Житель Ленинградской области выловил человеческие кости из колодца на даче
В Ленинградской области из колодца на даче выловили человеческий скелет. Как сообщает SHOT, это произошло на участке в СНТ "Заря" в деревне Келколово под Санкт-Петербургом.
По данным телеграм-канала, страшную находку сделал 36-летний мужчина, который не был на даче в течение двух лет. Он пошёл к колодцу набрать воды, но выловил чьи-то кости, после чего вызвал экстренные службы.
Останки отправлены на экспертизу. Личность устанавливается.
Накануне Лайф сообщал, что в Ленобласти подросток обнаружил расфасованное по пакетам тело мужчины. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге.
ТАСС / Антон Новодережкин