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3 мая, 06:19

Под Петербургом мужчина выловил из колодца человеческий скелет

Житель Ленинградской области выловил человеческие кости из колодца на даче

В Ленинградской области из колодца на даче выловили человеческий скелет. Как сообщает SHOT, это произошло на участке в СНТ "Заря" в деревне Келколово под Санкт-Петербургом.

По данным телеграм-канала, страшную находку сделал 36-летний мужчина, который не был на даче в течение двух лет. Он пошёл к колодцу набрать воды, но выловил чьи-то кости, после чего вызвал экстренные службы.

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Останки отправлены на экспертизу. Личность устанавливается.

Накануне Лайф сообщал, что в Ленобласти подросток обнаружил расфасованное по пакетам тело мужчины. Останки находились возле стадиона Университета гражданской авиации в Выборге.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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