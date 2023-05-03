В Госдуме перечислили категории россиян, которым доступен бесплатный отдых в санатории

Бесплатные путёвки в санаторий положены участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, а также жителям блокадного Ленинграда, инвалидам и пенсионерам. Об этом в беседе с URA.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Имеют право [отправиться в санаторий бесплатно] пенсионеры, но те, кто выбрал натуральную форму получения социального набора услуг. У нас есть граждане, которые изначально выбрали получение дополнительного денежного довольствия и ежемесячные выплаты, которые заменяют набор услуг. Они могут быть по решению самого пенсионера отменены и заменены набором", — уточнила депутат.

Бессараб также напомнила о возможности вернуть часть суммы, которая была потрачена на путёвку. По её словам, это может сделать любой работающий россиянин — независимо от статуса.

"Часть путёвки, которая приходится именно на лечение, может быть любым работающим гражданином возмещена в качестве налогового вычета по налогу на НДФЛ", — пояснила парламентарий.