В Госдуме перечислили категории россиян, которым доступен бесплатный отдых в санатории
Депутат Бессараб напомнила пожилым о возможности бесплатно отдохнуть в санатории
Бесплатные путёвки в санаторий положены участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, а также жителям блокадного Ленинграда, инвалидам и пенсионерам. Об этом в беседе с URA.ru рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Имеют право [отправиться в санаторий бесплатно] пенсионеры, но те, кто выбрал натуральную форму получения социального набора услуг. У нас есть граждане, которые изначально выбрали получение дополнительного денежного довольствия и ежемесячные выплаты, которые заменяют набор услуг. Они могут быть по решению самого пенсионера отменены и заменены набором", — уточнила депутат.
Бессараб также напомнила о возможности вернуть часть суммы, которая была потрачена на путёвку. По её словам, это может сделать любой работающий россиянин — независимо от статуса.
"Часть путёвки, которая приходится именно на лечение, может быть любым работающим гражданином возмещена в качестве налогового вычета по налогу на НДФЛ", — пояснила парламентарий.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как распознать мошенника при покупке путёвки на отдых. По словам эксперта, самой "популярной" и распространённой среди аферистов схемой является оформление путёвок через поддельные сайты и аккаунты в социальных сетях.
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