Деньги вперёд: Как распознать мошенника в турагенте при покупке путёвки
Эксперт Журавлёв объяснил, как не стать жертвой мошенников при покупке тура
Самой распространённой мошеннической схемой в сфере туризма является оформление путёвок через поддельные сайты и аккаунты в социальных сетях. Об этом в беседе с "Газета.ru" рассказал генеральный директор ООО "Эксперты бизнес-планирования" Николай Журавлёв.
По словам эксперта, нередко злоумышленники используют в Сети украденные или вымышленные названия и логотипы, а также фальшивые фотографии и отзывы клиентов.
"Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники, например на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах. Также не забудьте убедиться в наличии контактной информации и необходимых документов", — рекомендовал Журавлёв.
Он также посоветовал насторожиться, если сразу после бронирования агентство требует большой предоплаты или полной оплаты тура. Лучше не рисковать и отдать предпочтение тем компаниям, которые дают возможность расчёта частями или отмены бронирования.
По мнению бизнес-эксперта, не стоит соглашаться и на слишком выгодные предложения. Мошенники в последний момент могут изменить условия и стоимость тура или вовсе исчезнуть с деньгами. Чтобы избежать таких последствий, стоит предварительно изучить рынок и цены на аналогичные путешествия, а также внимательно прочитать договор перед тем, как его подписать.
Ранее эксперт по туризму объяснила, почему курорты РФ не заменят дорожающую Турцию. По её словам, российские отели не отличаются высоким уровнем сервиса и не вмещают много отдыхающих. Последнее утверждение подтверждает тот факт, что в отелях Сочи на лето распроданы почти все стандартные номера.
Unsplash