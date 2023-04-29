Деньги вперёд: Как распознать мошенника в турагенте при покупке путёвки

Самой распространённой мошеннической схемой в сфере туризма является оформление путёвок через поддельные сайты и аккаунты в социальных сетях. Об этом в беседе с "Газета.ru" рассказал генеральный директор ООО "Эксперты бизнес-планирования" Николай Журавлёв.

По словам эксперта, нередко злоумышленники используют в Сети украденные или вымышленные названия и логотипы, а также фальшивые фотографии и отзывы клиентов.

"Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники, например на сторонних сайтах с отзывами или на тематических форумах. Также не забудьте убедиться в наличии контактной информации и необходимых документов", — рекомендовал Журавлёв.

Он также посоветовал насторожиться, если сразу после бронирования агентство требует большой предоплаты или полной оплаты тура. Лучше не рисковать и отдать предпочтение тем компаниям, которые дают возможность расчёта частями или отмены бронирования.

По мнению бизнес-эксперта, не стоит соглашаться и на слишком выгодные предложения. Мошенники в последний момент могут изменить условия и стоимость тура или вовсе исчезнуть с деньгами. Чтобы избежать таких последствий, стоит предварительно изучить рынок и цены на аналогичные путешествия, а также внимательно прочитать договор перед тем, как его подписать.