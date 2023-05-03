Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала дочерей Лару и Лили
Актриса Мерьем Узерли показала подросших дочерей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России) / meryemuzerlimeryem
Актриса культового сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли опубликовала в соцсети фотографии подросших дочерей, которых она воспитывает одна. Поклонники восхитились трогательными отношениями в семье звезды.
Актриса Мерьем Узерли и дочь Лили. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / meryemuzerlimeryem
Актриса Мерьем Узерли и дочь Лара. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / meryemuzerlimeryem
Старшую девочку зовут Лара, ей девять лет. В 2011 году актриса начала встречаться с турецким бизнесменом Джаном Атешем, но отношения не сложились. Узерли узнала, что ждёт ребёнка, уже в момент расставания. Вторая дочь — двухлетняя Лили. Её отцом стал американский предприниматель, но и с ним артистка не смогла создать крепкую семью.
Поклонники пожелали звезде сериала всё-таки найти своё счастье и хорошего отца детям. Однако Узерли неоднократно признавалась, что не чувствует себя одинокой.
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