Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала дочерей Лару и Лили

Старшую девочку зовут Лара, ей девять лет. В 2011 году актриса начала встречаться с турецким бизнесменом Джаном Атешем, но отношения не сложились. Узерли узнала, что ждёт ребёнка, уже в момент расставания. Вторая дочь — двухлетняя Лили. Её отцом стал американский предприниматель, но и с ним артистка не смогла создать крепкую семью.