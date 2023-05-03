КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 10:14

Отдых миллионера: Лайф публикует топ-10 самых дорогих туров россиян в апреле

Лайф узнал, где отдыхали состоятельные россияне в апреле

Россиянин заплатил за ночь с завтраком в пятизвёздочном отеле в Амстердаме 215 500 рублей. Сервис для планирования поездок OneTwoTrip проанализировал самые дорогие туры, на которые раскошелились наши сограждане в апреле. Результаты исследования появились в распоряжении Лайфа.

На втором месте оказался отпуск в Ницце: три человека заплатили за пять дней с завтраками в четырёхзвёздочной гостинице почти 177 000 рублей. Замыкает тройку короткий отдых в Дубае, где за ночь в номере на двоих в отеле с пятью звёздами турист заплатил 166 000 рублей.

В десятке рейтинга также оказались все заказы, оформленные в пятизвёздочных отелях. Так, на четвёртом месте списка — проживание в городе Менло-Парк в Калифорнии: одна ночь без питания стоила двоим гостям 164 000 рублей. Почти столько же, 163 000 рублей, заплатил путешественник за номер на двоих на Самуи, только в этот заказ был включён завтрак.

Неделя на Маврикии обошлась семье из двух взрослых и ребёнка в 156 000 рублей, в эту сумму входило трёхразовое питание. Три дня во Франции, на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра в Провансе, стоили двум туристам 127 300 рублей за номер без питания.

Неожиданным стало попадание в список и Москвы. За три ночи в столице (без питания) путешественник заплатил 126 000 рублей. Чуть меньше, 123 500 рублей, стоил семейный отдых в Марбелье во Франции: двое взрослых и один ребёнок остановились в гостинице на две ночи и заказали завтрак. А во Флоренции двое туристов провели четыре ночи за 115 500 рублей, в эту сумму также был включён завтрак.

Эксперт по туризму объяснила, почему курорты РФ не заменят дорожающую Турцию

Эксперт по туризму объяснила, почему курорты РФ не заменят дорожающую Турцию

Ранее Лайф писал, что в апреле россияне стали на 60% чаще, чем в том же месяце прошлого года, покупать товары для туризма и кемпинга. В число востребованных изделий вошла и туристическая мебель.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров