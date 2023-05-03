Отдых миллионера: Лайф публикует топ-10 самых дорогих туров россиян в апреле

Россиянин заплатил за ночь с завтраком в пятизвёздочном отеле в Амстердаме 215 500 рублей. Сервис для планирования поездок OneTwoTrip проанализировал самые дорогие туры, на которые раскошелились наши сограждане в апреле. Результаты исследования появились в распоряжении Лайфа.

На втором месте оказался отпуск в Ницце: три человека заплатили за пять дней с завтраками в четырёхзвёздочной гостинице почти 177 000 рублей. Замыкает тройку короткий отдых в Дубае, где за ночь в номере на двоих в отеле с пятью звёздами турист заплатил 166 000 рублей.

В десятке рейтинга также оказались все заказы, оформленные в пятизвёздочных отелях. Так, на четвёртом месте списка — проживание в городе Менло-Парк в Калифорнии: одна ночь без питания стоила двоим гостям 164 000 рублей. Почти столько же, 163 000 рублей, заплатил путешественник за номер на двоих на Самуи, только в этот заказ был включён завтрак.

Неделя на Маврикии обошлась семье из двух взрослых и ребёнка в 156 000 рублей, в эту сумму входило трёхразовое питание. Три дня во Франции, на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра в Провансе, стоили двум туристам 127 300 рублей за номер без питания.

Неожиданным стало попадание в список и Москвы. За три ночи в столице (без питания) путешественник заплатил 126 000 рублей. Чуть меньше, 123 500 рублей, стоил семейный отдых в Марбелье во Франции: двое взрослых и один ребёнок остановились в гостинице на две ночи и заказали завтрак. А во Флоренции двое туристов провели четыре ночи за 115 500 рублей, в эту сумму также был включён завтрак.