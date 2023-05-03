КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 09:52

Песков: Вопрос о запрете запуска дронов 9 Мая решают спецслужбы, а не Кремль

<p>Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Кремль не стал выступать за или против каких-либо рекомендаций относительно запрета полётов квадрокоптеров в День Победы, поскольку этот вопрос должны решать спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка", — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков также не смог дать однозначного ответа на вопрос об авиационной части парада в Москве. При этом он заверил, что само мероприятие состоится, несмотря на то что пока неизвестно, какие конкретно элементы оно будет в себя включать.

Появилось видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая

Появилось видео подготовки Красной площади к Параду Победы 9 Мая

Александр Юнашев
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