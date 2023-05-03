Песков: Вопрос о запрете запуска дронов 9 Мая решают спецслужбы, а не Кремль

Кремль не стал выступать за или против каких-либо рекомендаций относительно запрета полётов квадрокоптеров в День Победы, поскольку этот вопрос должны решать спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечением безопасности, охраной правопорядка", — сказал представитель Кремля.