Рабочая схема: Как выйти на пассивный доход от 1 млн ежемесячно в 5 шагов

Пассивный доход (рента) — это средства, которые мы получаем от капитала. И чем большую ренту мы хотим, тем больший нужен капитал. Как и куда вложить средства, чтобы иметь стабильный пассивный доход, рассказала инвестор Гульнара Салихова в беседе с "Вечерней Москвой".

Пассивный доход можно получать от аренды недвижимости, инвестиций в акции, от авторских прав, от рекламы и так далее. Сумма всегда зависит от того, какие инвестиции используются для создания капитала.

Первым делом нужно определить сроки и размер ренты, например получение одного миллиона рублей ежемесячно через пять лет. Далее нужно определиться, какие инструменты помогут создавать нужный капитал. Это может быть сдача в наём недвижимости или покупка акций. Для большей ясности стоит пройти тест на риск-профиль для инвестора, советует Салихова.

Следующий шаг: нужно подобрать подходящие именно вашему психотипу инвестора инструменты (фондовый рынок, недвижимость) и создать инвестиционный портфель. Лучше всего, когда в нём есть множество разных активов, некоррелирующихся между собой. Финансист рекомендует не недооценивать стартовые инвестиции и наличие дельты (разница между доходами и расходами). От её коэффициента в большей степени зависит скорость создания капитала.

Следующий шаг: нужно сделать расчёт текущих активов, то есть произвести аудит финансового положения, посчитать коэффициент рентабельности у активов (пассивов) и понять его выгоду. Возможно, что-то можно инвестировать уже сегодня, тогда фундамент для создания капитала будет сделан быстрее.

Последним шагом станет составление личного финансового плана, чтобы понять, к какому сроку мы выйдем на необходимый пассивный доход. Допустим, вы планируете обрести финансовую свободу уже через пять лет, но личный финансовый план позволяет достичь этого только через десять лет. В таком случае можно либо оставить всё как есть, либо приложить больше усилий. Например, увеличивать доход без увеличения расхода.