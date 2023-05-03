Верховный суд отказался приравнять водительские права к паспорту

Водительские права не являются удостоверением личности и не могут служить заменой паспорту. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда.

Поводом для вмешательства высшей инстанции стало дело водителя, который перевозил товарную нефть, включённую в список опасных грузов. Согласно правилам, при перевозке таких грузов у каждого в транспортном средстве должно быть удостоверение личности. У водителя паспорта при себе не оказалось, и он предъявил сотруднику ГИБДД водительские права и свидетельство о подготовке на дорожную перевозку опасных грузов с фотографией.

В Верховном суде подчеркнули, что эти документы не могут удостоверить личность. Их нет в классификаторе видов документов, удостоверяющих личность, который был утверждён решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года.