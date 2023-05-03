Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на встрече обсуждались вопросы развития региона. Кроме того, глава государства выразил поддержку Никитину на грядущих губернаторских выборах.

Путин выразил надежду, что нижегородцы поддержат Никитина на выборах губернатора. Видео © LIFE

"У меня в сентябре пятилетний цикл работы заканчивается на посту губернатора. При поддержке жителей я хотел бы продолжить эту работу", — отметил глава области.

Президент выразил надежду, что нижегородцы поддержат Никитина на выборах, которые состоятся в сентябре 2023 года.