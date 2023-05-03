Волны-убийцы в Москве: Каким районам России грозит цунами

Россия не входит в список стран, наиболее подверженных риску возникновения цунами. Однако и у нас есть небезопасный район — это дальневосточное побережье. О причинах возникновения стихийного бедствия из Тихого океана рассказал "Газете.ru" физик-океанолог Алексей Слюняев.

"Не случайно само слово "цунами" имеет японское происхождение. Но они возможны и в Чёрном море, и в других крупных акваториях, но, соответственно, в меньших масштабах", — пояснил эксперт.

Волна превращается в цунами за счёт переноса энергии от источника возбуждения на заметное расстояние, после чего выходит на берег. Причинами могут стать атмосферный фронт, падение метеорита, неожиданные оползни, но большая часть опасных цунами связаны с тектонической деятельностью Земли, отметил океанолог. По его оценке, угроза появления волны-убийцы теоретически есть даже в Москве-реке.

"Почему нет? Волна становится волной цунами, когда переносит энергию, полученную от источника возбуждения, на заметное расстояние и затем выходит на берег. Значительная доля её опасности заключается в неожиданности. Я знаю работу норвежского исследователя, где в контексте волн цунами обсуждаются речные волны, создаваемые при определённых условиях быстроходными судами", — объяснил учёный.