Политолог впечатлился успехами Алтайского края после встречи Путина с губернатором

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, которая прошла накануне, свидетельствует об интересе и внимании к тому, как развивается регион. А те цифры, которые были озвучены, показывают, что в целом Алтайский край развивается весьма успешно. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

"Я думаю, что в целом можно расценивать итоги этой встречи как поддержку президента, тем более он её высказал в плане поддержки тех проектов, которые были озвучены на этой встрече", — отметил эксперт.

По словам Гагарина, выборы губернатора региона в сентябре этого года будут проходить по так называемому референдумному сценарию. Это говорит о том, что в целом край развивается хорошо, а региональные элиты поддерживают кандидата. Соответственно, каких-то особых политических баталий ожидать не стоит, прогнозирует собеседник Лайфа. Эксперт добавил, что поддержка президента, безусловно, приведёт к консолидации алтайских элит, которые сгруппируются вокруг Томенко.

"Но в целом, конечно же, мы видим те цифры, которые были озвучены, они весьма внушительны, потому что те претензии, которые сейчас были высказаны на встрече, — это претензии стать базовым российским регионом машиностроительного импортозамещения. Претензия имеет под собой хорошее основание, потому что есть соответствующие промышленные площади, есть инженерная школа, и мы знаем, что продукция алтайских заводов, она востребована крупными партнёрами как в России, так и за рубежом", — сказал эксперт.

Также Гагарин отметил, что впечатляют успехи региона в сельском хозяйстве, где Алтайский край, в частности, занимает первые места по валовому сбору льна и масленичных культур, в целом по производству маслосемян, а также по производству гречихи. Ещё одним очень важным моментом является развитие туризма.

"Все прекрасно знают, что Алтайский край — это очень такой привлекательный туристический регион, в котором много интересных проектов. И то, что сейчас создаётся новый курортный кластер, так называемая Белокуриха Горная, который помимо того, что даст прирост новых рабочих мест, но и в целом будет обслуживать в перспективе около более 200 000 отдыхающих ежегодно", — подчеркнул Гагарин.