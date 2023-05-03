Названо 8 "безобидных" поводов срочно вызвать скорую помощь

Срочно звонить в "03" нужно, если состояние человека резко ухудшилось и это ощущение человеку незнакомо. Какие ситуации могут грозить летальным исходом, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Скорую следует вызывать при любых нетипичных для человека жизнеугрожающих симптомах. К таким относятся ощущение нехватки воздуха, нестерпимая боль за грудиной, боли в животе, переломы, кровотечения, ранения, глубокие порезы, а также загрязнение раны землёй.

Сбить бдительность может наличие хронических заболеваний, которые периодически сопровождаются ухудшением здоровья. В таком случае скорую нужно вызывать, если решить проблему привычными методами не получается.

"Например, человек принимает таблетки, которые раньше помогали, а они не помогают. Иногда такое состояние может быть предвестником инфаркта или инсульта, и любая потеря времени потребует серьёзного лечения", — предупредил Кондрахин.

Если оказать первую помощь нет возможности, пострадавшего нужно как можно скорее доставить в ближайший медпункт — на автомобиле, пешком или на руках. Без срочной помощи квалифицированного врача шансы спасти человека очень малы.