КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 12:51

Названо 8 "безобидных" поводов срочно вызвать скорую помощь

Врач Кондрахин назвал 8 ситуаций, когда нужно срочно вызвать скорую помощь

Срочно звонить в "03" нужно, если состояние человека резко ухудшилось и это ощущение человеку незнакомо. Какие ситуации могут грозить летальным исходом, рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Скорую следует вызывать при любых нетипичных для человека жизнеугрожающих симптомах. К таким относятся ощущение нехватки воздуха, нестерпимая боль за грудиной, боли в животе, переломы, кровотечения, ранения, глубокие порезы, а также загрязнение раны землёй.

Сбить бдительность может наличие хронических заболеваний, которые периодически сопровождаются ухудшением здоровья. В таком случае скорую нужно вызывать, если решить проблему привычными методами не получается.

"Например, человек принимает таблетки, которые раньше помогали, а они не помогают. Иногда такое состояние может быть предвестником инфаркта или инсульта, и любая потеря времени потребует серьёзного лечения", — предупредил Кондрахин.

Если оказать первую помощь нет возможности, пострадавшего нужно как можно скорее доставить в ближайший медпункт — на автомобиле, пешком или на руках. Без срочной помощи квалифицированного врача шансы спасти человека очень малы.

Россиянам рассказали, как избежать отравления в майские праздники

Россиянам рассказали, как избежать отравления в майские праздники

Ранее терапевт Османов описал алгоритм действий при сердечном приступе до приезда скорой. Среди симптомов — сильная жгучая боль в области сердца или за грудиной, которая может отдавать в нижнюю челюсть, область лопатки или левую руку.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров