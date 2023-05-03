78-летний чемпион по триатлону Чернов раскрыл секрет хорошей физической формы

Чемпион по триатлону Валентин Чернов рассказал, что в свои 78 лет он даст фору молодым, хотя этим видом спорта начал увлекаться лишь ближе к пенсии. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", рассказывая о самой возрастной команде России по триатлону Masters Triathlon Team, стать участниками которой могут только пенсионеры.

"Когда я начал заниматься триатлоном, у меня был запредельный для триатлона вес. Однажды даже корреспондент у меня спросил, как я бегаю с таким весом. Но спорт помог мне прийти в форму. Скажу больше: всякий раз после финиша я делаю работу над ошибками, чтобы в следующий раз подтянуть отстающий вид — велогонку или плавание", — объяснил Чернов.

Он поделился, что приобщился к спортивному образу жизни в студенчестве, а в биатлоне и велогонках даже стал кандидатом в мастера спорта, но на этом поставил точку. Когда ему исполнилось 60 лет, дочь позвала поучаствовать в заплыве. Мужчина почувствовал прилив сил и затем согласился на соревнования по триатлону в Сестрорецке. С тех пор вся его жизнь изменилась.

"Чемпионат мира на Коне — настоящий праздник, где всегда много молодёжи, которая заряжает своей энергией. Я никогда не скажу, что мне хватит спорта. Триатлон останется на всю жизнь", — добавил Чернов.

Команда Masters Triathlon Team заняла третье место в прошлом году в Самаре, а затем в Петербурге стала первой. В текущем году сборная поедет в Турцию на Ironman с целью привезти в Россию золото в категориях за 60, 70 и 80 лет. О команде даже снят фильм "Ironman вместо пенсии на лавочке, или Когда дедушки выносливее внучат".