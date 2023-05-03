КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 13:18

78-летний чемпион по триатлону Чернов раскрыл секрет хорошей физической формы

<p>Команда Masters. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-05-03/ironman-vmesto-pensii-na-lavochke-na-yutubkanale-viktora-osokina-vyshel-film-o-samoy-vozrastnoy-komande-po-triatlonu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Команда Masters. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Чемпион по триатлону Валентин Чернов рассказал, что в свои 78 лет он даст фору молодым, хотя этим видом спорта начал увлекаться лишь ближе к пенсии. Об этом пишет газета "Петербургский дневник", рассказывая о самой возрастной команде России по триатлону Masters Triathlon Team, стать участниками которой могут только пенсионеры.

"Когда я начал заниматься триатлоном, у меня был запредельный для триатлона вес. Однажды даже корреспондент у меня спросил, как я бегаю с таким весом. Но спорт помог мне прийти в форму. Скажу больше: всякий раз после финиша я делаю работу над ошибками, чтобы в следующий раз подтянуть отстающий вид — велогонку или плавание", — объяснил Чернов.

Он поделился, что приобщился к спортивному образу жизни в студенчестве, а в биатлоне и велогонках даже стал кандидатом в мастера спорта, но на этом поставил точку. Когда ему исполнилось 60 лет, дочь позвала поучаствовать в заплыве. Мужчина почувствовал прилив сил и затем согласился на соревнования по триатлону в Сестрорецке. С тех пор вся его жизнь изменилась.

"Чемпионат мира на Коне — настоящий праздник, где всегда много молодёжи, которая заряжает своей энергией. Я никогда не скажу, что мне хватит спорта. Триатлон останется на всю жизнь", — добавил Чернов.

Команда Masters Triathlon Team заняла третье место в прошлом году в Самаре, а затем в Петербурге стала первой. В текущем году сборная поедет в Турцию на Ironman с целью привезти в Россию золото в категориях за 60, 70 и 80 лет. О команде даже снят фильм "Ironman вместо пенсии на лавочке, или Когда дедушки выносливее внучат".

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Татьяна Миссуми
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