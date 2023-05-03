Кинолог перечислил веские поводы завести собаку
Кинолог Уражевский рассказал, как собаки влияют на здоровье хозяев
Общение с животными приносит людям массу радости, а также продлевает нашу жизнь на десять лет. Глава Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал РИА "ФедералПресс", как именно сказывается на нашем здоровье общение с собаками.
"У владельцев собак нет болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, нет стрессов, потому что животные успокаивают", — рассказал кинолог.
По словам Уражевского, общение с собакой будет полезно для каждого человека. Эти животные организуют жизнь хозяина, делают людей добрее и человечнее, поэтому играть с ними должны и взрослые, и дети.
Но в любом случае эксперт призывает не терять бдительность и знать, в каких случаях собаки могут атаковать детей. Кинолог напомнил, что за поведение пса всегда отвечает его владелец.
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