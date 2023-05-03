Кинолог перечислил веские поводы завести собаку

Общение с животными приносит людям массу радости, а также продлевает нашу жизнь на десять лет. Глава Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал РИА "ФедералПресс", как именно сказывается на нашем здоровье общение с собаками.

"У владельцев собак нет болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, нет стрессов, потому что животные успокаивают", — рассказал кинолог.

По словам Уражевского, общение с собакой будет полезно для каждого человека. Эти животные организуют жизнь хозяина, делают людей добрее и человечнее, поэтому играть с ними должны и взрослые, и дети.