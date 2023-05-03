"Росатом" планирует до конца года начать строить 4-й энергоблок АЭС в Египте
Российская сторона планирует до конца 2023 года получить разрешение и начать строительство четвёртого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" в Египте, заявил старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" — АО "Атомстройэкспорт" — Александр Корчагин.
"В настоящее время на всех четырёх энергоблоках ведётся работа: на первом и втором блоке идёт заливка фундаментной плиты, сегодня на третьем энергоблоке был залит первый бетон. Ожидаем, что до конца этого года такие же работы будут произведены и мы получим разрешение на четвёртом энергоблоке", — сказал он после церемонии заливки первого бетона на третьем энергоблоке электростанции.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачёв назвал создание президентом РФ Владимиром Путиным госкорпорации "перезапуском того самого атомного проекта 1945 года". По его словам, это заложило основы лидерства нашей страны в атомных технологиях.
ТАСС / Редакция газеты "Страна Росатом + Атом-пресса" / Алексей Башкиров