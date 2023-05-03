"Росатом" планирует до конца года начать строить 4-й энергоблок АЭС в Египте

"В настоящее время на всех четырёх энергоблоках ведётся работа: на первом и втором блоке идёт заливка фундаментной плиты, сегодня на третьем энергоблоке был залит первый бетон. Ожидаем, что до конца этого года такие же работы будут произведены и мы получим разрешение на четвёртом энергоблоке", — сказал он после церемонии заливки первого бетона на третьем энергоблоке электростанции.