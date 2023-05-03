Турецкой поп-звезде вынесли приговор после шутки о религиозных школах
Cumhuriyet: Певицу Гюльсен приговорили к условному сроку за шутку о религии
Турецкая певица Гюльсен во время выступления. Обложка © Twitter / Gülşen
Турецкую поп-звезду и певицу Гюльсен Чолакоглу приговорили к десяти месяцам условного срока за шутку о религиозных школах. Об этом пишет местная газета Cumhuriyet со ссылкой на её адвоката.
"Уголовный суд в Стамбуле <...> вынес решение об отсроченном наказании в виде десяти месяцев тюремного заключения", — говорится в материале.
Вместе с тем суд постановил снять с исполнительницы запрет на выезд за рубеж, если она заплатит залог в размере 250 тысяч лир (более миллиона рублей). Адвокат исполнительницы отметил, что их сторона планирует обжаловать решение суда, а также указал на ряд нарушений в судебном процессе.
Напомним, в 2022 году певица, которая уже не раз попадала в поле зрения властей за поддержку ЛГБТ и откровенные наряды на концертах, высказалась на тему мусульманских профессионально-технических училищ, известных в Турции как школы имам-хатыба. Кадры с выступления разлетелись в Сети и привлекли полицию. В августе её арестовали и обвинили в "подстрекательстве к ненависти и вражде и оскорблении". Прокурор требовал до трёх лет тюремного заключения.