Турецкой поп-звезде вынесли приговор после шутки о религиозных школах

Турецкую поп-звезду и певицу Гюльсен Чолакоглу приговорили к десяти месяцам условного срока за шутку о религиозных школах. Об этом пишет местная газета Cumhuriyet со ссылкой на её адвоката.

"Уголовный суд в Стамбуле <...> вынес решение об отсроченном наказании в виде десяти месяцев тюремного заключения", — говорится в материале.

Вместе с тем суд постановил снять с исполнительницы запрет на выезд за рубеж, если она заплатит залог в размере 250 тысяч лир (более миллиона рублей). Адвокат исполнительницы отметил, что их сторона планирует обжаловать решение суда, а также указал на ряд нарушений в судебном процессе.