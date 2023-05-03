Эксперт выступил против запрета сервисов аренды электросамокатов
Эксперт Шапарин объяснил призыв россиян запретить аренду электросамокатов
Призывы россиян запретить электросамокаты объясняются тем, что многие их пользователи не соблюдают культуру вождения. Ситуацию прокомментировал в беседе с радио "Комсомольская правда" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Что касается сервисов аренды самокатов — это пока что самая отрегулированная система, ведь на них распространяются правила по ограничению скорости и запрет выезда в опасные зоны. По его словам, ситуация изменится в лучшую сторону и в случае принятия поправок, которые обяжут владельцев электросамокатов ставить их на учёт.
"Национальный автомобильный союз совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки в закон о регистрации транспортных средств: мы предлагаем регистрировать всю эту новую мобильную технику на Госуслугах в личном кабинете", — объяснил Шапарин.
Согласно документу, пользователь личного электросамоката регистрирует транспортное средство, автоматически получает государственные регистрационные знаки и вешает госномер на свой самокат. Таким образом, пользователь подпадает под все возможные штрафы, касающиеся ответственности за пьяную езду, передачу права управления, превышение скорости, совместную езду с другим человеком и так далее, пояснил Шапарин.
Ранее опрос SuperJob показал, что 37% россиян выступили за запрет аренды электросамокатов из-за опасности для пешеходов. Среди основных причин недовольства — отсутствие культуры вождения и несоблюдение скоростного режима.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер