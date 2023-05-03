Эксперт выступил против запрета сервисов аренды электросамокатов

Призывы россиян запретить электросамокаты объясняются тем, что многие их пользователи не соблюдают культуру вождения. Ситуацию прокомментировал в беседе с радио "Комсомольская правда" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Что касается сервисов аренды самокатов — это пока что самая отрегулированная система, ведь на них распространяются правила по ограничению скорости и запрет выезда в опасные зоны. По его словам, ситуация изменится в лучшую сторону и в случае принятия поправок, которые обяжут владельцев электросамокатов ставить их на учёт.

"Национальный автомобильный союз совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки в закон о регистрации транспортных средств: мы предлагаем регистрировать всю эту новую мобильную технику на Госуслугах в личном кабинете", — объяснил Шапарин.

Согласно документу, пользователь личного электросамоката регистрирует транспортное средство, автоматически получает государственные регистрационные знаки и вешает госномер на свой самокат. Таким образом, пользователь подпадает под все возможные штрафы, касающиеся ответственности за пьяную езду, передачу права управления, превышение скорости, совместную езду с другим человеком и так далее, пояснил Шапарин.