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3 мая, 14:24

Появилось видео погони истребителя МиГ-31 за НЛО над Тверью

Появилось видео с самолётом МиГ-31, поднятым на перехват НЛО в Тверской области

SHOT опубликовал кадры полёта истребителя МиГ-31, который накануне был поднят в воздух в Тверской области для обнаружения неопознанного объекта, летевшего в сторону Москвы.

Самолёт МиГ-31 был поднят по тревоге для обнаружения неопознанного объекта, летевшего в сторону Москвы. Видео © SHOT

Напомним, накануне радары зафиксировали в небе над Тверью движущийся неизвестный объект, который со скоростью около 200 км/ч направлялся в сторону столицы. Оперативно были приняты меры реагирования, оповещена ПВО, в воздух подняли истребитель. Через 20 минут точка исчезла с экрана приборов, после чего сигнал "Режим" сняли.

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SHOT

Никита Никонов
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