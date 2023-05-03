Появилось видео погони истребителя МиГ-31 за НЛО над Тверью

SHOT опубликовал кадры полёта истребителя МиГ-31, который накануне был поднят в воздух в Тверской области для обнаружения неопознанного объекта, летевшего в сторону Москвы.

Самолёт МиГ-31 был поднят по тревоге для обнаружения неопознанного объекта, летевшего в сторону Москвы. Видео © SHOT

Напомним, накануне радары зафиксировали в небе над Тверью движущийся неизвестный объект, который со скоростью около 200 км/ч направлялся в сторону столицы. Оперативно были приняты меры реагирования, оповещена ПВО, в воздух подняли истребитель. Через 20 минут точка исчезла с экрана приборов, после чего сигнал "Режим" сняли.